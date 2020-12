Arnaud Bodart (gardien du Standard): "Je suis déçu. On menait ce match à domicile et on ne prend qu'un point. On a fait une très bonne première mi-temps mais on n'est pas récompensé. On me rentre dedans sur le centre du deuxième but malinois alors que je crie "laisse" mais il faudra que j'analyse la phase. C'est dommage de prendre un goal comme ça. Mon boulot est d'aider l'équipe mais aujourd'hui, ça ne rapporte qu'un point. On sait de quoi Mehdi est capable, il est très bien monté. J'espère qu'il montera en puissance pour continuer à nous aider."

Philippe Montanier (entraîneur du Standard): "Arnaud a fait un peu trop d'arrêts, ça m'ennuie. On a des opportunités de tuer le match et on ne l'a pas fait. On a un goût de défaite, ce nul nous frustre. Dans l'ensemble, c'est un match satisfaisant mais une fois qu'on mène, on se doit d'être plus hermétique. Cette balle de break du 3-1 on l'a! On a marqué beaucoup de buts ces derniers temps mais on doit trouver le bon équilibre entre marquer et en prendre un de moins que l'adversaire. On n'avance pas avec des nuls, même s'ils sont honorables. Jeudi, on reçoit une grande équipe de Benfica mais on verra pour la rotation. On récupère quelques joueurs comme Mehdi donc cela permettra de donner plus de fraîcheur en Europa League. Mehdi était bien à l'entraînement hier, ce n'est pas facile de revenir après le Covid-19. Il a été décisif ce soir et c'est ce qu'on attend de lui."

Wouter Vrancken (entraîneur de Malines): "Je suis déçu, si une équipe doit gagner ce match, c'est Malines. On est malgré tout chanceux d'avoir égalisé en fin de match. On a joué deux bonnes rencontres, contre Eupen et ce soir. C'est donc dommage de n'avoir que deux points, ce n'est pas assez. Les buts qu'on prend ce soir sont évitables. Le point positif, c'est qu'on a eu énormément d'occasions. J'espère qu'on est sur la bonne voie. C'est dommage de créer autant pour ne ramener qu'un point."