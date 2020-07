Quatre mois plus tard, le football est de retour en Belgique.

116 jours que les Rouches attendaient de pouvoir disputer un match. Et nous d’y assister. Mais les choses ont changé. La faute à ce coronavirus qui a chamboulé des habitudes bien ancrées.

Dès l’arrivée au parking, il faut montrer patte blanche et faire partie d’un listing préétabli. Constat plus frappant : n’accède plus qui veut aux tribunes.

(...)