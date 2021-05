Une semaine après l’humiliation subie du côté d’Ostende, le Standard doit impérativement se remobiliser ce samedi face à Gand. Au coeur d’une saison pourrie à bien des égards, Mbaye Leye a reçu d’autres mauvaises nouvelles en marge du match de ce samedi. "Hugo Siquet n’est pas encore prêt", précise-t-il. "La mauvaise nouvelle, c’est l’absence de Jackson. Il est blessé au genou qui est gonflé. On pense à un épanchement. Si je voulais faire de l’humour, je dirais qu’il ne fait pas bon être le meilleur au Standard car tu es directement blessé. C’est arrivé à Zinho, à Bope et maintenant à Jackson. On espère qu’il ne ratera que ce match. On a reçu un premier avis favorable mais on en a demandé un second."

Leye devra donc faire sans son buteur en forme du moment pour inverser la tendance après la défaite de la semaine précédente. "Ce match face à Gand est important et doit d’abord nous permettre de laver l’affront", assure le coach qui a pris une décision importante. "J’ai décidé de nommer Kostas Laifis en tant que capitaine quand Zinho n’est pas là car je veux un capitaine qui incarne le club, qui est à son image."