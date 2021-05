Dans ces playoffs très vite dépourvus d’enjeu, Mbaye Leye a très bien compris l’importance de lancer des jeunes pour qu’ils fassent leurs premiers pas et découvrent le haut niveau. Cette philosophie intéressante n’est pas sans conséquences et les promesses coûtent parfois des points. C’est le cas de Delferriere, auteur des deux pertes de balles fautives qui ont amené les buts gantois.

"Je lui ai dit que ça faisait partie du haut niveau. Quand tu as l’habitude de jouer avec les U18 puis qu’en trois semaines, tu deviens titulaire en équipe première, c’est différent. Tu ne bénéficies pas du même temps pour réaliser tes actions. C’est le moment d’apprendre. Mis à part ces erreurs, il a été costaud dans les duels, les seconds ballons et il a joué son rôle d’infiltreur."

Le discours du technicien liégeois est juste. Mettre la défaite sur le dos d’un jeune de 19 ans qui n’a pas évolué à son poste de prédilection n’a aucun sens surtout quand ses coéquipiers n’ont pas existé pendant 45 minutes. "En première mi-temps, nous étions moins en mouvement. Les joueurs ont voulu respecter les consignes tactiques mais on n’a pas été assez agressifs. Cela a été mieux en deuxième période. Quand vous ne marquez pas sur vos occasions, c’est compliqué. Ce but de Yaremchuk en fin de rencontre n’est pas important."

On en oublierait presque que les Rouches se sont déplacés à la Ghelamco Arena sans neuf éléments parmi lesquels figurent des cadres comme Bodart, Bokadi, Raskin ou Amallah. Sur la feuille de match, les noms de Ngoy, Epolo ou Calut détonnaient.

"On est presque venus avec le Standard Next (U21). C’est le visage de la reconstruction. C’est parfait pour leur développement. J’ai aimé le visage des jeunes qui évoluent dans des positions qui ne sont pas les leurs. Ils ont su résister face à un milieu composé de Kums et Odjidja. On méritait ce point et on ne pouvait pas donner plus face à une équipe qui était programmée dans la lutte pour le titre avec le Club Bruges. Au vu de la prestation, il ne fallait pas espérer aller chercher plus contre ce genre d’équipe."

L’ultime rencontre face à Ostende devrait permettre de revoir à l’œuvre ces promesses. Pour continuer à poser les premières fondations du nouveau projet.