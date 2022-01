Deux partages et une victoire. Le Standard a bien commencé l’année 2022. "Mais on ne va pas s’enflammer", souligne Arnaud Bodart. "Les choses peuvent aller très vite dans les deux sens. On a la chance d’être efficaces en ce moment en comparaison avec la fin de l’année 2021. Il y a quelques semaines, on n’aurait certainement pas gagné ce match à Eupen. Il ne faut pas se voiler la face : on n’a pas été bons. Mais la victoire, tout comme la clean sheet, était importante. Cela permet d’aborder la suite avec un regard plus positif. On doit grandir étape par étape et ne pas retomber dans nos travers." M. J.