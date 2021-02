Quand le calendrier s’anime et que s’enchaînent les compétitions, un mot devient à la mode : rotation. Si Mbaye Leye alignera "l’équipe la plus compétitive" ce mardi soir, il a tout de même souligné à quel point les jeunes comme Hugo Siquet ou Michel-Ange Balikwisha avaient beaucoup joué depuis le début de l’année. "Il faut bien les gérer physiquement pour ne pas les brûler. Sinon, leur fraîcheur va disparaître et ils ne nous apporteront plus rien."

On peut donc légitimement penser que les deux gamins précités seront mis au repos.