Le Standard encaisse 6M€ et le Congolais signe pour quatre ans.



Prêté au Galatasaray lors du dernier jour du mercato hivernal contre 3M€ avec une option à 6M€, Christian Luyindama a crevé l'écran en Turquie où il a été sacré champion avec le club. Ces dernières semaines, les médias turcs faisaient état de difficultés rencontrées par la direction du club pour lever l'option. Une rumeur avait également été lancée précisant que le Galatasaray avait demandé un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin pour lever cette option mais il n'en était rien puisque la date initiale a toujours été le 30 juin.



Le Galatasaray a dû patienter suite au fair-play financier mais désormais, c'est chose faite, l'option est levée et Christian Luyindama rapporte 6M€ supplémentaires au Standard et signe pour 4 ans au Galatasaray !