Le Portugais et le Standard ont résilié le contrat qui les unissait à l'amiable.

Au lendemain de l'annonce faite par le Standard que le contrat d'Orlanda Sa avait été résilié de commun accord, l'attaquant portugais a adressé un dernier message aux supporters rouches sur les réseaux sociaux avant de quitter Liège. "Je fais mes adieux aux supporters avec le sens du devoir accompli", écrit-il, "Conscient que j'ai tout fait pour défendre le club sûr et hors du terrain, en souhaitant aux supporters et au club les plus grands succès professionnels."

"Mon expérience au Standard a été très positive au cours des deux premières années, lorsque j'ai aidé le club à atteindre les objectifs qui ont été les plus élevés de la dernière décennie", se réjouit le Portugais dans son message, "Mais le deuxième passage n'était pas aussi heureux, même si j'ai toujours été disponible pour trouver une solution."

Avant de clôturer son message par une petite pique envoyée à la direction liégeoise : "Si la manière avait été différente, le résultat aurait peut-être été différent." Voila qui ravira sans doute Bruno Venanzi et les dirigeants liégeois...

Arrivé le dernier jour du mercato d'été 2016, l'attaquant s'était tout de suite bien adapté à Sclessin. inscrivant 14 buts lors de sa première saison sous la vareuse des Rouches. Parti en Chine en février 2018, il est revenu au Standard cinq mois plus tard mais n'était plus que l'ombre de lui-même. Il ne faisait plus partie des plans de Michel Preud'homme cette saison.