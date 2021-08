Le KV Ostende, son entraîneur Alexander Blessin et son directeur général Gauthier Ganaye devront se présenter devant une commission ad-hoc de la Pro League vendredi en raison de leurs critiques à l'égard des arbitres et du VAR après le match de championnat contre le Standard.

Le département arbitrage de l'Union belge de football (URBSFA) a déposé une plainte. Le club côtier a perdu le match contre le Standard 1-0, sur un but de Selim Amallah, qui semblait être hors-jeu. L'arbitre Visser et le VAR ont été pris à partie: Blessin s'est insurgé devant la caméra, Ganaye s'est manifesté sur Twitter et le lendemain, le KVO a publié un communiqué incendiaire.

Le département arbitrage a expliqué entre-temps que de telles phases nécessitent la technologie 3D pour évaluer si Amallah était hors-jeu ou non. Depuis, Il a également déclaré que les déclarations d'Ostende ont franchi la ligne de l'acceptable en affectant l'intégrité de l'arbitre Visser et de son équipe.

Depuis quelques saisons, la Pro League dispose d'un règlement interne pour sanctionner les propos diffamatoires à l'égard des arbitres. Pour évaluer si une déclaration est inappropriée ou désobligeante envers les arbitres, la Pro League a mis en place un comité ad hoc.

Cet organe de trois membres entendra les parties concernées vendredi. Il donnera alors son avis au conseil d'administration de la Pro League, qui décidera lors de la réunion suivante si une sanction s'impose. Cet avis consiste à savoir s'il faut ou non infliger une amende. Dans un premier temps, cette amende sera de 5.000 euros, et en cas de récidive, elle pourrait atteindre 10.000 euros. Cet argent est réinvesti dans l'arbitrage.