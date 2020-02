Découvrez les réactions des principaux acteurs après Standard-Bruges, au micro de Proximus TV.

: "Notre première période était trop prudente. On était bien organisé mais on n'a pas osé mettre la pression qu'on a réussi à mettre en deuxième mi-temps. On a énormément travaillé sur la mentalité cette semaine et elle était parfaite ce soir face à une équipe très physique. Le match était disputé mais on n'allait pas se laisser faire. C'est positif de garder le zéro, cela faisait longtemps qu'on n'y était pas parvenu. On aurait pu repartir avec les trois points si on avait obtenu le penalty qu'on aurait dû avoir en première mi-temps.": "Cela fait du bien de jouer devant nos supporters. Comme avant chaque match, j'ai ressenti du stress et de la pression mais cela part vite dès que le match commence. On a travaillé tactiquement toute la semaine donc je me doutais que je serais peut-être titulaire même si je l'ai su pendant la théorie d'avant-match. Bruges a changé de système en première mi-temps donc on a dû s'adapter même s'ils sont revenus au système habituel après la pause. On a pris un bon point mais on aurait pu en prendre trois avec plus de chance. Je trouve que l'arbitrage était correct même si Krmencik aurait peut-être mérité un carton jaune. Bruges a montré sa qualité, on voulait d'abord bien défendre. Du point de vue personnel, je n'ai pas encore pu vous montrer ce que je sais faire offensivement.": "On est un peu déçu mais c'est tout de même un bon point de pris. On a essayé de surprendre en première mi-temps, ils étaient un peu perdus. Après la pause, le jeu était plus physique qu'autre chose. On a essayé de ne pas rentrer dans leur jeu, leur but était de nous faire sortir du match en mettant de la nervosité. Il fallait rester concentré car il y a toujours beaucoup de tension dans ce genre de match. Une fois qu'il est terminé, on est tous potes. Cela fait partie du football. Sur l'action litigieuse, Balanta accroche Oularé mais ils jouent tous les deux des bras. Nous sommes l'équipe à abattre donc les autres sont protégés, pas nous."

Simon Mignolet: "C'était un match avec beaucoup de duels et d'intensité. C'est comme cela que le Standard joue. On était plus fort en première mi-temps même si nos occasions n'étaient pas énormes. Le Standard était meilleur en deuxième mi-temps avec Oularé qui s'est créé des opportunités même s'il n'était pas vraiment dangereux. Les Liégeois ont l'habitude de gagner dans les dernières minutes donc cela montre leur force physique et mentale. On a pu prouver qu'on avait aussi ces forces-là."

Mehdi Carcela: "Ce 0-0 ne me satisfait pas. Je pense qu'on a essayé de montrer un bon football, surtout en 2e mi-temps. Ça a manqué un peu de football, il y avait trop d'engagement. On mérite un peu mieux, mais on ne s'est pas créé assez d'occasions et eux non plus d'ailleurs. C'était une vraie guerre. À chaque fois que j'essayais de prendre du plaisir, on me mettait par terre, c'était un peu dur."

Obbi Oulare: "Je suis satisfait de mon match après des mauvaises prestations contre Malines et Ostende. Le coach m'a donné beaucoup de confiance. C'est important pour un attaquant, surtout que je n'ai pas marqué depuis un moment. On a aussi réussi à garder le zéro alors que cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas réussi cela. Même en tant qu'attaquant, cela me soulage. C'est un bon point. On aurait pu l'emporter mais on aurait aussi pu perdre le match. Au vu de la physionomie, le point est mérité. Contrairement au match contre Courtrai il y a 10 jours, tout le monde était concerné. Sur le duel avec Balanta, il me fait une prise de judo. Je ne comprends pas mais l'arbitre a pris sa décision donc je ne peux rien y faire. Dès que j'ouvre les bras on siffle contre moi alors que j'ai l'impression qu'il faut que je sois découpe pour qu'on siffle en ma faveur."

Philippe Clément: "On a joué sur un terrain de quatrième provincial. Ce n'est pas bon pour nous ni pour le Standard. On a créé les conditions pour gagner ce match mais on a un peu perdu la tête durant une dizaine de minutes à cause de tous les duels. Ce n'était même plus du football mais du rugby. Les joueurs du Standard tombaient tout le temps et obtenaient des fautes. Le Standard ne voulait pas qu'on joue, il a tout fait pour nous empêcher de développer notre jeu. On a recommencé à jouer un bon football après et on a obtenu une très grosse occasion avec Vormer."