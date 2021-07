C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais réglé, Obbi Oulare quitte définitivement le Standard pour rejoindre Barnsley en Championship. Après un flirt avorté lors du mercato hivernal (sous la forme d'un prêt avec option d'achat), l'attaquant de 25 rejoint finalement le club anglais six mois plus tard. Dans le noyau U21 depuis le mois de janvier, Oulare va enfin retrouver la compétition.Quant au Standard, qui avait déboursé plus de 3M€ pour s'attacher ses services, il s'est assuré un pourcentage à la revente assez élevé et touchera des bonus liés à la performance d'Oulare avec son nouveau club. Les Liégeois voient également leur masse salariale s'alléger.