Découvrez les réactions après Standard-Bruges au micro de Proximus 11.



- Razvan Marin: "Je suis content pour les trois points. En plus, l'Antwerp a perdu donc on a toujours une chance d'être 3e. On va aller jouer à Genk pour prendre les trois points. En ce qui concerne mon but, je suis heureux, je m'entraine tous les jours à l'entrainement avec Kosanovic, aujourd'hui cela a fonctionné. Bravo à tous mes coéquipiers, au staff."



- Obbi Oularé: "C'était un match très difficile ce soir, on a fait ce qu'Anderlecht nous a fait il y a quelques jours. On a souffert mais au final c'est mérité. Chapeau a l'équipe et à Marin qui nous sauve une nouvelle fois. C'est ce genre de prestation qui fait qu'un club comme l'Ajax s’intéresse à lui. Ce soir, j'ai fait mon boulot, j'ai travaillé. Si je suis prêt pour dimanche? J'irai au mental, tout se jouera dans la tête. La 3e place est encore atteignable donc on va tout donner."