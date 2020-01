Titularisé pour la première de 2020, Obbi Oulare n’a pas connu une soirée faste à Malines.

"C’était un peu moyen, mais j’ai essayé de peser sur la défense et j’ai accompli le travail défensif. Je ne trouve pas que j’ai été bon, mais c’est le collectif qui prime." Après la défaite à Sclessin sur le score de 1-2 face à ces mêmes Malinois, les Liégeois ont donc remis la balle au centre. "On avait à cœur de montrer que ce n’était qu’une erreur. On a été efficace offensivement, mais on encaisse deux fois sur phase arrêtée alors qu’on savait qu’ils étaient bons dans ce domaine. Igor l’a joué à l’expérience sur ses deux buts, mais on a su être efficaces aussi." Ce vendredi soir, les Standardmen ont surtout fait preuve de maîtrise et de sérénité, et ce, même lorsque Malines est revenu à deux reprises. "On n’a pas paniqué même, si cela nous a fait ch… d’encaisser, mais on est resté calme et on a continué à jouer."