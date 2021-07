Des out avant des in. Depuis le début de la préparation, Mbaye Leye a souvent répété que la situation financière du Standard lui imposait une marche à suivre : il faut dégraisser avant de recruter. Les départs de Michel-Ange Balikwisha à l’Antwerp et le retour de Zinho Vanheusden à l’Inter ont été une amorce. Et le mercato sortant va continuer.

Dans le noyau U21 depuis le mois de janvier dernier, Obbi Oularé peut quitter le club gratuitement. Ce sera une sacrée perte financière pour le Standard, qui avait payé près de 3,5 millions d’euros pour l’attaquant, qu’on peut considérer comme le plus gros flop de l’ère Michel Preud’homme. Reste à savoir si le joueur parviendra à trouver un accord avec un autre club pour la prise en charge de son imposant salaire. Et ça, c’est un autre débat.

Du côté des jeunes, la connexion Liège-Maastricht (activée depuis plusieurs années pour des joueurs comme Dimitri Lavalée, Jérôme Déom, Nathanaël Frenoy, William Balikwisha ou Samy Mmaee) devrait à nouveau fonctionner. Le MVV, qui évolue en D2 néerlandaise, est intéressé par les profils de trois jeunes Rouches : Mitchy Ntelo (attaquant, 20 ans), Lucas Kalaka (arrière latéral, 19 ans) et Allan Delferriere (défenseur central, 19 ans), aperçu durant les PO2 la saison passée. L’objectif de la manœuvre : obtenir du temps de jeu aux Pays-Bas et se confronter au football des adultes avant de revenir au Standard pour s’y imposer.