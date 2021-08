En mars dernier, le Standard et l'entreprise brassicole Alken-Maes avaient décidé de lancer un design de bouteille de bière. Deux designs avaient été créés et c'étaient aux fans des Rouches de faire leur choix. Ce vendredi, cette nouvelle bouteille a enfin été dévoilée. Le club a annoncé la nouvelle dans un communiqué. "La bouteille collector Maes X Standard de Liège est inspirée du maillot iconique qui a accompagné le club dans la conquête de ses plus grands résultats des années 80" explique le club.

Lors de cette période, les Liégeois avaient été champions de Belgique en 1982 et 1983, finaliste héroïque de la coupe des vainqueurs de coupe en 1982. "Cet inoubliable Standard est indissociable de légendes qui ont écrit certaines des plus belles pages de l'histoire du club. Une équipe de potes, qui le sont toujours aujourd’hui et représentent parfaitement l’esprit Rouche" ajoute le club.

Ce vendredi 20 août, à l'issue de la rencontre contre Ostende à Sclessin, une bouteille sera remise aux supporters. Les détenteurs d’une carte de supporter gold pourront également retirer gratuitement leur bouteille au fan shop.