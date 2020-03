Comme dans d'autres clubs de Pro League, les Rouches ont décidé de supprimer certains entraînements prévus.

Avec la mise à l'arrêt de la compétition jusqu'à une date inconnue, les clubs de Pro League ne savent pas trop quelle position adopter. Continuer les entraînements avec le risque de propagation du virus qui l'accompagne, laisser tous les joueurs rester chez, voire même laisser les étrangers rentrer dans leur pays auprès de leur famille ?

Du côté du Standard, on a décidé d'annuler les séances d'entraînement prévues ce mardi et mercredi en attendant une réunion de la Pro League qui doit se tenir mercredi et au cours de laquelle, le club "espère dégager des directives claires et uniformes sur ce sujet compte tenu de l'évolution de la situation."

Autrement dit, les Rouches ne veulent pas mettre leurs joueurs à l'arrêt sans savoir quand la compétition reprendra, si le championnat reprend...