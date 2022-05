Revenu au Standard l’hiver dernier après avoir quitté son contrat au Patro Maasmechelen, l’ancien espoir des Rouches, Adrien Bongiovanni (22 ans) avait reçu l’autorisation de s’entraîner avec les U21 liégeois dans l’espoir, peut-être, d’obtenir un contrat. Cet espoir restera vain pour le natif de Seraing qui s’est vu signifier de la part de Réginal Goreux qu’il n’obtiendra pas de contrat. De retour de prêt au Beerschot, Felipe Avenatti a appris qu’il n’avait plus d’avenir au Standard et a donc été prié de se trouver un nouveau port d’attache. L’Uruguayen a encore un an de contrat en bord de Meuse.