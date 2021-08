On peut être jeune et lucide. Hugo Siquet (19 ans), après la victoire contre Ostende (1-0) vendredi dernier, avait analysé sa prestation avec rigueur. Il avait été le centreur, sur le coup franc du but de Selim Amallah, mais il avait noté après la rencontre : "Je n’ai pas disputé un hyper bon match."

L’arrière droit avait découvert l’ambiance de Sclessin, qu’il n’avait connue qu’à huis clos, ou presque, depuis ses débuts professionnels il y a moins d’un an. Il a pu être impressionné, au début, mais il s’est lâché, ensuite, multipliant les courses dans son couloir et les centres, rarement neutres.