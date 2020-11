Outre la blessure de Vanheusden, l’autre sujet de discussion après la rencontre était le hors-jeu possible de Maxime Lestienne sur la phase qui amène le corner décisif.

"On est fâché car on faisait un bon match, ne cachait pas Kevin Vandendriessche. Mais on a fait de stupides erreurs durant les vingt dernières minutes", ajoutait Alexander Blessin, réaliste.

Philippe Montanier, lui, était forcément satisfait de voir l’hémorragie s’arrêter après trois défaites de rang. "C’est toujours difficile de mettre fin à une série négative… et surtout à la série positive d’un adversaire, précisait le coach des Rouches. C’était une rencontre équilibrée, mais on a eu plus d’opportunités de marquer. On a encore raté pas mal d’occasions, ce qui m’agace, mais on a fini par marquer. Et je suis content qu’on l’ait fait sur phase arrêtée."

Quant à Arnaud Bodart, il était très heureux d’avoir gardé le zéro pour la quatrième fois en Pro League. "On avait la rage et la clean-sheet fait plaisir contre une équipe qui avait plus de fraîcheur que nous. Ce n’était pas évident de sortir de la spirale négative mais on la fait. C’est important de rester dans les premières positions au classement."