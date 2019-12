La déception était logiquement grande dans le chef des Liégeois. Découvrez les réactions d'après match.

Maximiliano Caufriez: "On savait que c'était le bon moment pour prendre le Standard avec leurs nombreux blessés et leurs derniers mauvais résultats. Le coach a changé la tactique à la mi-temps et nous a dit qu'on n'avait pas droit à l'erreur avec cet avantage numérique."

Lucas Pirard: "Sur l'ensemble du match, ils ne se sont presque pas créé d'occasions, à part le goal. On a bien défendu en équipe. On a fait le boulot aujourd'hui, on a montré beaucoup d'envie. On a mal commencé le match, on n'arrivait pas à garder le ballon mais l'exclusion de Goreux nous a facilité la tâche. On voulait montrer un autre visage en seconde période, on était en supériorité numérique. On savait qu'on était momentanément derniers à la mi-temps, on devait gagner ce match et on l'a fiat."

Aboubakary Koita: "Ce n'était pas un match facile, c'était le Standard en face. On devait réagir après trois défaites d'affilée. Cela fait du bien de battre une équipe du Top 6. Les supporters nous ont bien aidés et on méritait de gagner aujourd'hui.

Michel Preud'homme: "C'est dommage, mais c'est comme ça. Le carton rouge est un élément très important, surtout si tôt dans le match. On ne pouvait plus effectuer le même pressing que lors du début de match, donc on a dû s'organiser. On va récupérer deux suspendus qui reviennent en plus des blessés. On va jouer le prochain match pour le gagner."

Paul-José Mpoku: "Le moral est bas ce soir. On repart à la maison avec zéro point. Je ne sais pas s'ils méritent la victoire, mais la carte rouge n'a pas aidés. On a beaucoup de joueurs absents, donc on ne peut pas faire les changements qu'on voudrait faire si tout le groupe est disponible. Concernant la carte rouge, Goreux ne veut pas pousser la balle, il nous a dit qu'il est tombé. Mais c'est fait et c'est comme ça, c'est le football. Il faudra bien terminer cette année , surtout parce qu'on l'a bien commencée . On joue à la maison et on doit remporter les trois points pour partir en vacances avec l'esprit tranquille."

Arnaud Mercier: "Elle fait du bien cette victoire. Les résultats étaient en faveur du Cercle et de Courtrai, donc on se devait de gagner ce soir. Malgré la supériorité numérique, ce n'était pas simple. Je félicite les joueurs ce soir. On a beaucoup travaillé avec le staff et les joueurs pour croire en nos qualités, on ne croit pas assez en nous d'habitude. L'équipe est dans le doute depuis longtemps, on a perdu lourdement face à de grosses équipes, mais on commence à retrouver la confiance qu'on avait perdue. Les changements ont été gagnants ce soir, mais il ne faut pas oublier que l'on avait un joueur en plus, on a eu de la réussite. Le Standard nous attendait pour partir en contre. On a rajouté un attaquant pour mettre plus de pression. La mission a été accomplie pour renverser la vapeur, on doit continuer avec cet état d'esprit si on veut s'en sortir. Chaque match sera une finale."