Confiné à Abu Dhabi, Paul-José Mpoku a fait une révélation sur son départ.

Pièce maîtresse du dispositif d’Al-Wahda où il est arrivé l’hiver dernier en provenance du Standard, Paul-José Mpoku, confiné dans sa résidence d’Abu Dhabi, est revenu sur son départ du Standard en janvier dernier.

Il y a quelques mois, les relations entre l’international congolais et la direction liégeoise étaient loin d’être au beau fixe. "J’ai fait comprendre au club que cette offre, je ne voulais pas la laisser passer. On en avait reçues d’autres par le passé, parfois plus élevées pour le club ou pour moi, et je n’ai jamais rien dit. Je ne voulais pas me battre car après, si le transfert ne se réalisait pas, je devais rester et continuer à prester. J’ai fait comprendre que je voulais partir, après, dans les négociations, il y a parfois des choses qui se disent un peu et que le club ne pense pas ou ne veut pas dire parce que ce sont les négociations. Je n’ai pas de problème avec eux et je ne pense pas qu’ils en ont avec moi. On n’a pas eu de souci."

Mais lorsqu’il lui a été demandé s’il estimait que la direction liégeoise avait été correcte envers lui au moment de son départ, Mpoku a sorti son "joker." Avant de préciser : "Oui, j’ai dû payer ma liberté." Le Verviétois a également touché un mot sur l’avenir de son frère Sambi Lokonga et de son ami Samuel Bastien. "Lequel des deux pourrait partir pour un grand championnat ? Je pense plus à Sam qu’à mon frère. Ils incarnent tous les deux le futur des Diables."

