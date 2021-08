Peeters et Rafia qualifiés pour Standard-Ostende, Leye cherche encore un défenseur Standard Maxime Jacques Le coach liégeois, qui a renvoyé Maxime Lestienne en U21, pourra compter sur ses deux recrues, ce vendredi soir. © Belga

Mis à part Bope Bokadi (en rééducation) et Jackson Muleka (petite déchirure aux ischios), Mbaye Leye peut compter sur un groupe quasi au complet pour la réception d’Ostende, ce vendredi soir.



Ameen Al-Dakhil (mollet) a fait son retour à l’entraînement. Quant aux deux nouveaux arrivés, Hamza Rafia et Daouda Peeters, ils sont qualifiés et feront partie du groupe. "Ils s’entraînent avec nous depuis trois jours et sont aptes à jouer. Daouda a des qualités qu’on n’avait pas et Hamza apporte une touche technique. C’est bien d’avoir de la concurrence supplémentaire pour éviter que certains ne restent dans leur zone de confort."



Mais le mercato n’est pas terminé. Mbaye Leye n’a pas caché que le Standard cherchait encore à se renforcer en défense. "C’est une possibilité et on y travaille", a indiqué le coach des Rouches. "On essaye d’amener quelque chose dans toutes les lignes. Si on a encore une arrivée derrière, on sera vraiment compétitifs même si je suis content du noyau actuel."



Un noyau dont Maxime Lestienne ne fait plus partie. Il a été envoyé en U21 il y a quelques jours. "Il sait pourquoi cette décision a été prise. Dans un club, il y a une hiérarchie et il faut la respecter. Quand le patron n’est pas respecté, des décisions sont prises. Max est un garçon charmant et un joueur de foot qui a des qualités mais il a fait une erreur, une bêtise."



Pour Mbaye Leye, ce vendredi sera également son premier match dans un stade de Sclessin quasi rempli en tant que T1. "J’attendais ce moment avec impatience et j’espère que cela aura un impact positif sur le groupe afin de confirmer un début de saison satisfaisant."