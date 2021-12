Toujours pas vaccinés contre la défaite, les Liégeois ont rechuté. Encore une fois.

La crise est de retour. Déjà. Pour le Standard, elle est un peu comme la pandémie de Covid : on pense que les choses vont finir par aller mieux. Mais en fait non. Ce dimanche, il n’a pourtant pas été question de vaccinés ou de non-vaccinés mais juste d’un non-match. Un de plus.