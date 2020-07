Le scénario ne s’est pas répété. Il y a un an, le Standard avait battu l’OGC Nice 2-1 lors de son match de gala à Sclessin, devant près de 15 000 personnes lors du fan day.

Douze mois plus tard, c’est dans un stade de Sclessin vide auquel il faudra s’habituer (quelques supporters… niçois ont tout de même donné de la voix depuis l’angle de la T2 et de la T4 à l’extérieur du stade) que les Rouches ont à nouveau affronté les Aiglons de Patrick Vieira, avec Dante titulaire en défense centrale. Et cette fois, l’issue a été inverse (1-2) malgré l’ouverture du score de Felipe Avenatti, en confiance et auteur de son cinquième but de la saison peu après la demi-heure de jeu d’une frappe croisée sur un bon service de Collins Fai.

(...)