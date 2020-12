Le T1 français évoque son adversaire du week-end dont il se méfie." Compte tenu de la valeur de leur noyau et leurs individualités, cela reste une des meilleures équipes du championnat. La saison n’est pas finie et on considère Gand comme Bruges ou Antwerp, comme les autres favoris du championnat. "

Pour dimanche, Montanier pourrait récupérer trois joueurs. "Max (Lestienne), Selim (Amallah) et Duje (Cop), se portent mieux. Une décision finale sera prise ce samedi à l’issue du dernier entraînement mais ils pourraient entrer en ligne de compte." Philippe Montanier pourrait alors disposer d’un noyau au grand complet.

"Je sais qu’il y aura des déçus et cela me fait de la peine de ne pas pouvoir emmener des gars qui ont bien bossé la semaine. Mais la Ligue ne nous autorise pas à jouer à 13 ou à 14."

Ce dimanche, les deux équipes belges qui ont le plus joué depuis le début de la saison vont s’affronter. Gand, toujours en crise, et le Standard, qui reste sur un bilan de quatre points, doivent impérativement s’imposer. "On a clairement besoin de points même si le contenu des derniers matchs était bon", précise Philippe Montanier.