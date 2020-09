C’est reparti. Le Standard reprend le rythme d’un match tous les trois jours. Pour lancer leur campagne européenne, les Rouches accueillent Bala Town. Avec méfiance, mais assez sereinement.

D’abord, parce que tous les tests Covid effectués ce mardi par l’UEFA (auprès de toute la délégation) se sont révélés négatifs. Ensuite, parce qu’aucun nouveau bobo n’a été constaté lors de la dernière séance d’entraînement ce matin, à laquelle a pris part Jackson Muleka. Enfin, parce que même la défaite contre OHL samedi n’a pas brisé la dynamique.

“On n’apprécie jamais la défaite, mais on la vit assez bien", relative le T1 français."On peut parler d’une défaite encourageante vu les grosses occasions qu’on s’est procuré. On était dans la continuité de ce qu’on avait fait les matchs précédents.”

C’est donc dans un bon état d’esprit que ses hommes abordent ce match couperet contre Bala Town. Sans prendre à la légère l’adversaire qui se dresse sur leur route.

“Les poules, c’est l’objectif du club et l’ambition du groupe. On affronte une équipe qui a signé un exploit en se qualifiant à l’extérieur. On considère Bala Town de la manière que n’importe quelle autre équipe. C’est un adversaire européen comme un autre sur la route d’une qualif, peu importe leur niveau. Je mettrai donc la meilleure équipe possible. Pour l’anecdote, j’ai été de l'autre côté en entraînant des amateurs, en 5e division française. On a battu Nantes chez nous avec un joueur arrivé trois quarts d’heure avant le match parce qu’il travaillait (Ndlr, victoire de l'US Boulogne 3-2 en 2005 en Coupe de France).”

C’est donc peu dire que le coach est quand même méfiant. “C’est une équipe qui a une philosophie et je ne la vois pas en changer à chaque match. Ils vont se baser sur leur engagement et leur énergie.”

Motivé à l'idée de faire ses débuts européens, Philippe Montanier attend donc de ses joueurs du répondant pour poursuivre l'aventure continentale et remplir l'un des objectifs du club cette saison.