On ne le quitte plus. Les conférences de presse s’enchaînent pour Philippe Montanier ces derniers jours. Qui a dû faire le point sur les cas d’Obbi Oulare et Samuel Bastien. “Obbi n’est pas forcément out”, souffle le coach. “Il souffre d’un petit souci au pied, c’est un coup à la plante qu’il a reçu contre Courtrai dimanche. C’est embêtant… On décidera demain.”L’autre sujet de conversation était le retour dans le groupe de Samuel Bastien cette semaine. Mais le médian, absent depuis sa sortie contre Waasland-Beveren à la mi-août, n’entre pas encore en ligne de compte. “On va voir au fur et à mesure. Il prend part aux échauffements puis retourne chez les kinés” explique le T1 liégeois.“On verra la semaine prochaine s’il reprend avec le groupe pour l’aspect technique. Concernant le jeu et les duels, c’est encore un peu difficile. On suit son évolution semaine après semaine et on regarde si la charge programmée pour lui est suffisante ou trop élevée.” Évoquant la rencontre de ce jeudi contre Novi Sad, Montanier n’a pas caché que ses troupes devront élever leur niveau de jeu.“On va être obligé de monter d’un cran par rapport à Bala Town”, prévient le tacticien. “Les Serbes viendront avec de la détermination mais, rassurez-vous, nous aussi.” À noter que, comme la semaine passée face à Bala Town, la rencontre sera diffusée sur VOO Sports.