C’est une première. Zinho Vanheusden rejoindra Tubize la semaine prochaine. Pour faire ses premiers pas en tant que Diable rouge contre la Côte d'Ivoire avant de revenir en Espoirs pour les deux matchs de qualification décisifs contre le Pays de Galles et en Moldavie.

“J’appréciais déjà Roberto Martinez avant et je le suivais à l’époque de Wigan et d’Everton. C’est l’un des meilleurs techniciens d’Europe”, salue Philippe Montanier. “Je ne suis donc pas étonné qu’il ait vu clair en sélectionnant Zinho qui réalise un début de saison tonitruant et qui dispose d’un potentiel énorme. Je n’avais jamais entraîné un joueur de ce niveau à cet âge. S’il y en a deux ou trois comme lui dans chaque club belge, vous allez encore briller sur la scène mondiale et l’avenir des Diables est bien engagé”, poursuit le Français.

Dont les louanges trouvent écho chez Mehdi Carcela. “Quand je l’ai vu arriver en pro, à 15-16 ans, j’ai directement vu ses qualités”, se souvient le Marocain. “C’était énorme ce qu’il faisait à son âge et il le prouve après chaque match. C’était prévu qu’il soit sélectionné. C’est la relève et il va faire de grandes choses en équipe nationale.”

Mais avant de penser aux Diables, le capitaine liégeois devra guider ses coéquipiers vers la qualification pour les poules de l’Europa League, l’objectif avoué du club. Ce sera sans Samuel Bastien et Maxime Lestienne, dont le retour dans le groupe est trop précoce pour qu’ils soient sélectionnables selon le T1.

Qui pourrait devoir se priver aussi d’Obbi Oulare. “Il a une douleur au pied qui s’est ravivée pendant le match contre Zulte. Il est donc incertain et on va attendre le dernier moment, après le réveil musculaire ce jeudi, pour voir s’il peut intégrer l’équipe.”

Comme lors des deux tours précédents, cette rencontre qualificative face aux Hongrois de Fehérvár sera diffusée par Voo Sports World, et offerte en clair aux abonnés du diffuseur.