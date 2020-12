Qu’il s’agisse de sa dernière conférence de presse d’avant-match ou non, il y a une chose qu’on ne peut pas enlever à Philippe Montanier : sa classe. Depuis une dizaine de jours, le coach liégeois se sait sur la corde raide, entre crise sportive et rumeurs de limogeage. Mais cette situation ne l’empêche pas de garder sa politesse et son sourire face aux journalistes qui le critiquent quotidiennement. C’est assez rare pour être souligné. Et cela donne encore un peu plus de poids à ses réponses.

Philippe Montanier, vous avez enfin pu bénéficier d’une semaine d’entraînement normale.

"Oui, cela fait du bien. On a mis les joueurs au repos lundi puis on a pris le temps de revoir les bases de notre jeu. On a peaufiné les phases offensives et défensives mais aussi la maîtrise collective. Car on s’est rendu compte qu’on a fait nos meilleurs matchs avec de la maîtrise. Nous avons aussi travaillé la finition, sans toutefois allonger les séances et en tentant de les rendre ludiques, pour évacuer la fatigue mentale."

Lorsqu’on fait un peu l’historique, on se rend compte que c’est à… Saint-Trond, fin octobre, que les choses ont commencé à aller moins bien pour votre équipe.

"Oui, cela correspond en fait à l’apparition des premiers cas de Covid. Puis il y a eu la blessure de notre capitaine et tout s’est enchaîné. Mais ce match à Saint-Trond était probablement notre plus mauvais match de la saison… même si on en a fait quelques autres mauvais."

Si un tel scénario se reproduit, la crise n’en sera que plus grande. Malgré la situation, le groupe reste positif ?

"Tout le monde est conscient qu’on doit mieux faire. On sent que les joueurs sont touchés par les mauvais résultats. Les organismes sont fatigués mais je sens une volonté de combattre et de persévérer. On doit être capable de mettre de côté l’extra-sportif pour se concentrer sur le jeu."

À titre personnel, cette rencontre est un match couperet.

"Je ne m’en préoccupe pas. L’aspect personnel est finalement très facile à gérer : je dois juste me concentrer sur Saint-Trond. Il ne sert à rien de perdre de l’énergie dans la spéculation. La pression, il faut la mettre de côté. Tout en gardant l’unité qui est présente dans le club et que je ressens."

Vous l’avez également ressentie quand la direction vous a appelé pour discuter après la défaite contre Mouscron ?

"On s’était vu après huit ou neuf matchs pour faire un bilan sur mon arrivée et à ce moment-là, tout était positif. On gagnait, on était bien placé, les jeunes émergeaient. J’avais remercié mes dirigeants et je leur avais dit qu’on se reverrait quand les choses iraient un peu plus mal. C’est le cas désormais mais ils m’ont effectivement appelé pour me préciser que cela ne changeait pas leur avis sur moi. Qu’ils voyaient le travail effectué au quotidien."

Ce soutien vous a surpris ?

"Un peu, je l’avoue. Mais à l’image du président, il y a beaucoup de personnes passionnées et qui ont des valeurs. On m’avait dit ça des Liégeois et je peux le vérifier."

Mais publiquement, aucune déclaration n’a été faite par vos dirigeants.

"L’important, c’est que je sache ce qu’ils pensent. On sait que dans une équipe qui ne fait pas de résultats, l’entraîneur est le premier visé. Mais avec les années, je l’ai intégré. Et même si la situation actuelle ne me satisfait évidemment pas, je me rends chaque matin à l’entraînement avec plaisir, heureux de voir les joueurs et le staff. Ensemble, on va sortir de cette situation."

"Des aménagements de l’effectif à faire durant le mercato"

Heureux de l’application de la règle des cinq changements dès ce samedi ("une bonne chose pour le spectacle et pour protéger les joueurs"), Philippe Montanier sait aussi que cette nouvelle règle pourrait avoir un impact sur le mercato. "Il y aura des aménagements de l’effectif à faire. On verra en fonction des moyens du club… et de l’éventuel départ de joueurs. Mais on aura le temps d’y penser après Saint-Trond."