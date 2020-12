Après une nouvelle humiliation face à la lanterne rouge, le Standard a limogé l’entraîneur français sur le champ.



On pensait qu’il avait touché le fond. Mais il creuse encore. Le Standard a attendu la dernière rencontre de 2020 pour livrer sa pire prestation de l’année et signer sa quatrième défaite de rang. Un spectacle tellement affligeant qu’on en vient même à se réjouir de l’absence de supporters. Au moins, les fans liégeois n’ont pas eu à prendre froid dans les travées de Sclessin ce samedi. Et ils ont pu couper leur télé si leur cœur saignait.



(...)