Selim Amallah : "On est déçus. En première mi-temps, on a été mis sous pression mais on a su tenir le résultat. On savait qu'on allait jouer contre une équipe plus forte que nous. On a joué avec un bloc bas, on aurait pu aller les chercher plus haut. Avec la pression qu'ils nous ont mis, on était dans nos seize derniers mètres donc c'était compliqué pour nous. Par rapport aux derniers matchs, on a retrouvé une équipe ce soir en travaillant les uns pour les autres en première mi-temps. Les penaltys nous ont un peu fait baissé la tête."

Philippe Montanier : "Benfica mérite sa victoire. C'est une équipe de Ligue des champions qui nous est supérieure. Les penaltys nous rendent la partie presque impossible à jouer, l'arbitre n'avait pas besoin d'aider les Portugais. L'état d'esprit des joueurs était excellent ce soir, j'ai retrouvé une équipe avec de la cohésion et des efforts. On n'a pas baissé les bras à 3-0, on aurait même pu réduire le score si on n'avait obtenu ce penalty en fin de rencontre."

Mehdi Carcela : "On s'est fait un peu voler par les deux penaltys. Sans cela, ça aurait été un autre match. L'équipe a fait une bonne prestation, on a retrouvé une vraie équipe sur ce match. En première mi-temps, on a réussi à garder le score et créer des occasions. Tout le monde a défendu, ceux qui sont rentrés l'ont bien fait. C'est bon pour l'avenir."

Jan Vertonghen : "On a fait un très bon match, surtout en première mi-temps avec un bon tempo et un pressing haut. En deuxième mi-temps, on avait plus d'espace, le Standard était fatigué. Nous sommes pour l'instant l'une des deux meilleurs équipes du groupe avec les Rangers mais le Standard peut faire bien mieux."