L’appellation "beaux bébés" prend tout son sens quand on évoque les Serbes du FK Vojvodina Novi Sad. À une exception, tous culminent au moins à un mètre 80.

"Dans leur onze de départ, je pense qu’ils doivent être six à plus d’un mètre 90… et un nain d’un mètre 86", détaille Philippe Montanier dans son style bien à lui. La réalité est plus nuancée. Seuls deux des onze titulaires du week-end passé dépassaient les 190 centimètres, mais leur moyenne affichait plus de 185 centimètres.

Un nombre qui se suffit à lui-même pour garantir aux Liégeois un gros combat ce soir.