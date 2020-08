Mehdi Carcela, c’est un sujet récurrent en bord de Meuse ces derniers temps. À chaque semaine, son lot de rumeurs et de déclarations. La dernière en date a le don de clarifier la situation, mais ne rassurera pas ses fans. “Mehdi n’est pas au summum de sa forme et n’a pas encore atteint son rythme de croisière”, explique Philippe Montanier, qui entend se baser sur les performances lors des entraînements pour composer son équipe.

“On a besoin de joueurs au maximum de leurs capacités et on sait que Mehdi a été fortement marqué par le Covid. En plus, il s’est blessé au genou mardi, mais il va mieux.”

Reste que la présence du Marocain sur le terrain au coup d’envoi contre le Beerschot semble peu probable.

“On a besoin de joueurs complets, qui attaquent et défendent, comme l’exige le football moderne. Regardez Lewandowski avec le Bayern Munich, la référence cette année, ou Salah et Firmino à Liverpool…” poursuit le T1 français.

Qui devrait donc se reposer sur d’autres armes pour suppléer Amallah, suspendu après sa carte rouge contre Genk. “Selim est un joueur important mais on doit être capable de pallier toute absence. Ce sera donc l’occasion de mettre plein de joueurs”, glissait-il, sans donner plus de détails sur le plan qu’il a en tête.

Les fans liégeois espèrent que le coach français leur réservera une surprise en donnant du temps de jeu à Carcela, dont la dernière apparition date du 1er août contre Reims. Il avait même marqué et offert la victoire aux siens.