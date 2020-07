"Malgré quelques petites erreurs techniques et de jeunesse, il y avait du rythme et l’état d’esprit était bon. Dommage que le match n’a pas duré plus longtemps car l’équipe montait en puissance. Globalement, je suis satisfait." Notamment de la flexibilité tactique de ses joueurs, qui ont évolué dans un 4-3-3 après deux sorties en 3-4-3. Mergim Vojvoda a encore été aligné dans l’axe de la défense. "Il pourrait être une solution pour pallier la suspension de Vanheusden en début de saison car on sait que Dussenne et Bokadi reviennent d’une longue blessure."