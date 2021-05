Ces derniers jours, une polémique est née sur les réseaux sociaux suite à la décision du Standard de ne pas donner de contrat pro au jeune Adrien Giunta auteur de 14 buts cette saison en U21.

Sur ces mêmes réseaux, le joueur et son entourage laissaient sous-entendre que c’était Benjamin Nicaise qui avait pris la décision en prétextant que le joueur était… trop vieux.

"C’est ridicule d’avancer cela", précise Pierre Locht, directeur du SL16 Football Campus. "Il faut savoir qu’Adrien a effectué plusieurs fois des tests, les saisons précédentes, au club, qui n’ont jamais été concluants. L’été dernier, on a décidé de le prendre mais sans le mettre sous contrat ce qui prouvait déjà que ce n’était pas une intégration majeure. C’est un joueur de qualité qui a eu des statistiques cette saison mais ce n’est pas pour autant qu’il sortait du lot."

Il y a peu, Giunta, qui s’est également entraîné plusieurs fois avec les pros, a pris connaissance des évaluations de fin de saison. "Au moment du bilan, tant le staff U21 que celui des pros qui l’a vu à l’œuvre ont décidé, de façon unanime, qu’il n’y avait pas de projection possible pour lui chez les pros. Les résultats des évaluations n’étaient pas concluants. Cela n’avait donc pas de sens de lui donner de contrat étant donné qu’il a déjà 20 ans (NdlR : il les aura le 1er juin) et qu’à partir du moment où un joueur de 20 ans n’a pas de chance d’intégrer le noyau pro, il n’y a pas lieu de le garder. On lui a dit qu’il valait mieux pour lui de trouver un nouveau défi. Dire qu’on ne le garde pas parce qu’il est trop vieux est ridicule. On ne le garde pas parce qu’il n’intégrera pas le noyau A et à 20 ans, il n’y a pas d’intérêt à rester dans le noyau U21 d’autant qu’il y a des joueurs comme Ngoy et Calut, qui sont plus jeune que lui, et qui sont déjà présents avec les pros."

Quant au fait qu’une promesse de contrat lui aurait été faite, Pierre Locht rétorque : "Il n’y a pas eu de promesse. Comme pour n’importe quel joueur de son âge, il est dit en début de saison que si elle se passe bien et que les évaluations sont bonnes, un contrat pouvait tomber mais encore une fois, toutes les évaluations des coaches sont non concluantes en ce qui le concerne."

Et Pierre Locht de conclure : "Nous souhaitons le meilleur à Adrien qui est un bon garçon en espérant qu’il réalise une carrière professionnelle."