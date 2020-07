Inaugurée en 2007, l’Académie Robert Louis-Dreyfus a donc fait place 13 ans plus tard au SL16 Football Campus, comme nous vous l’annoncions ce jeudi.

"Le football a évolué et la manière de l'enseigner également", justifie d’emblée Pierre Locht, directeur du centre de formation. "À l'époque, la volonté du Standard était d'être avant-gardiste avec cette innovation majeure inaugurée en 2007 qu’était l’Académie. C’est la même volonté qui nous a animés dans ce projet entamé il y a deux ans."

Mais le nom de Robert Louis-Dreyfus restera malgré tout présent au Bois Saint-Jean puisque la salle où la présentation s’est faite portera son nom, et servira d’espace communication comme d’espace vidéo pour les jeunes. "Nous souhaitions lui rendre un hommage mérité par rapport à tout ce qui a été fait grâce à lui en termes de formation au Standard."

Pourquoi le club a -t-il donc décidé de donner un coup de jeune à son centre de formation ? Pour deux autres raisons, en plus de l’évolution à donner dans l’enseignement. À savoir que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux de la décennie passée, et ont des codes différents. Et enfin dans une volonté d’ouverture vers l’extérieur, et le football amateur notamment, où démarrent majoritairement tous les joueurs.

Preuve que le changement de nom du centre de formation liégeois "n’est pas qu’un relifting. Nous poursuivons la volonté d’adapter son identité", conclut Pierre Locht.