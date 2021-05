L’exode massif annoncé par certains l’été dernier n’a pas eu lieu. Comme l’Euro 2020, il sera juste postposé d’un an. Car dans les prochaines semaines, le Standard, qui doit vendre pour renflouer les caisses, va se séparer de plus de dix joueurs. "On doit tout reconstruire autour de nos jeunes et des joueurs chevronnés, ce que j’appelle des leaders positifs", a précisé Mbaye Leye récemment. Si le staff et la direction doivent encore s’accorder d’ici la reprise sur les différents cas, voici quelles seront les bases du mercato sortant.



(...)