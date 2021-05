Suspendu face à Gand après son exclusion à Ostende, Mehdi Carcela ne faisait pas partie du groupe liégeois contre Malines, ce jeudi. Et pour cause : il avait été écarté par Mbaye Leye. "Il s’entraîne seul et ce sera le cas toute la semaine", avait précisé le coach liégeois après la victoire face aux Buffalos. "Maintenant, si tu arrives en retard, si tu n’as pas le comportement ni la discipline, tu t’entraînes seul dans ton coin." Un message fort à l'attention de l’ancien capitaine liégeois, prolongé d’un an par la direction rouche au mois de février.

Selon nos informations, la situation est désormais revenue à la normale. Mehdi Carcela a repris l’entraînement collectif et entre en ligne de compte pour les trois derniers matches de PO2, durant lesquels il pourrait encore avoir un rôle à jouer.