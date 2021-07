Moussa Sissako a assisté à la rencontre comme spectateur mais il n’était pas en mesure de jouer suite à une entorse à la cheville. Le verdict est le même pour Olivier Dumont. Le médian de 19 ans s’est occasionné une petite entorse ce samedi matin mais il espère être rétabli pour mardi.

Autre absent : Selim Amallah. Toujours positif au covid, l’international marocain sera à nouveau testé lundi. S’il est négatif, il pourra intégrer le groupe pour la première fois de la saison.

Parmi les joueurs qui n’ont pas pu prendre à la rencontre face au Cercle, on retrouve également quelques têtes bien connues. Celles de Mehdi Carcela, Maxime Lestienne et Aleksandar Boljevic. Les trois hommes ont assisté au match de ce samedi en tant que spectateurs. Il s’agit d’un choix de Mbaye Leye, qui veut avancer avec les joueurs les plus impliqués. Abdoul Tapsoba, lui, n’a pas joué car il n’a repris l’entraînement que vendredi. Il manquait donc de rythme.

Enfin, Michel-Ange Balikwisha, qui a activé la loi de 78 pour mettre fin unilatéralement à son contrat avec les Rouches cette semaine, n’était pas présent non plus à l’Académie.