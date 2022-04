Si la chasse au nouvel entraîneur, le premier de l’ère US au Standard, a officiellement commencé, les nouveaux patrons du club doivent également nommer un directeur financier, un CEO et un directeur sportif. Pour le moment, Pierre Locht, qui a gravi les échelons un à un au club et qui est extrêmement apprécié, a été nommé CEO ad interim.

Un intérim que beaucoup à Sclessin aimeraient voit devenir permanent. Mais d’autres pistes existent et l’une d’entre elles mène à Bob Claes, qui a déjà officié en tant que directeur général du Standard. Enfin, il nous revient que d’autres anciens sont entrés en contact avec 777 Partners pour faire partie de la nouvelle structure du Matricule 16.