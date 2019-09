Ce retour signifie également que Sébastien Pocognoli figurera bien dans la liste des 25 joueurs âgés de plus de 21 ans que le Standard doit rendre d'ici la fin du mois pour le championnat. Il ne figure par contre pas sur la liste rendue par le club à l'UEFA.

"Ils restent nos joueurs et, aujourd’hui, ce n’est pas demain. On ne sait jamais ce qui peut se passer." Voici les propos tenus par Michel Preud'homme, vendredi dernier, au moment d'évoquer les trois joueurs versés dans le noyau B début septembre: Pocognoli, Sa et Cavanda.Des propos qui trouvent leur sens ce mardi puisque le latéral gauche et ancien capitaine, Sébastien Pocognoli, vient d'être réintégré au groupe pro et ce, de manière définitive. Orlando Sa et Luis Pedro Cavanda sont, quant à eux, toujours écartés du groupe de Michel Preud'homme.