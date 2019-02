"C’est un coup d’arrêt, on n’a pas vu le vrai Standard ce vendredi. On n’était pas à 100 % et contre des équipes comme Genk, c’est très difficile dans ces conditions", concédait le Congolais. "Il faut retenir les leçons de ce match et regarder ce qui n’a pas été."

Avec un secteur offensif plus fourni, les choses auraient pu être moins compliquées pour les Liégeois, privés pour rappel d’Orlando Sa et de Renaud Emond. Mais Polo ne voulait pas se cacher derrière cette double absence. "C’est sûr qu’une véritable pointe nous a manqué mais c’est surtout le manque de grinta et d’énergie qui nous a posé problème."

Pour ces raisons, Mpoku reconnaît que cette rencontre a été l’une des plus compliquées pour le Standard depuis le début de saison, mais il a également tenu à tempérer l’engouement qui entoure la formation limbourgeoise. "Je n’ai pas été tellement impressionné par cette équipe de Genk, qui reste jouable", relativise le capitaine rouche. "Même si on n’était pas si bien, on s’est créé quelques possibilités."

De quoi garder bon espoir d’atteindre le premier objectif du club, à savoir l’accès aux playoffs 1. "Ce genre de match va ramener tout le monde sur terre et nous rappeler qu’il faut continuer à travailler pour nous assurer une place dans le Top 6."

À cette fin, hormis un déplacement à La Gantoise, le calendrier du Standard plaide en faveur des Liégeois, qui disposent d’un programme sur papier plus abordable que leurs rivaux directs.