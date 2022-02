Il peut se lire beaucoup de choses, au travers d’une célébration de but. Celle de Mathieu Cafaro, les deux bras ouverts, donne l’impression d’un joueur qui a envie de prendre son envol. À 24 ans et après plusieurs mois compliqués à Reims, le Français semble avoir trouvé, à Sclessin, un terrain propice à l’éclosion de son talent. Avec deux buts en quatre rencontres et un impact évident sur le jeu des Rouches, le milieu a placé la barre très haut grâce à plusieurs éléments. Décryptage.

Il connecte l’équipe

Ce qui frappe d’emblée lorsqu’on voit Mathieu Cafaro jouer, c’est son aisance technique. "Il l’avait déjà laissée apparaître en Ligue 2 puis lors de la remontée de Reims en Ligue 1", explique Swann Borsellino, le consultant d’Eleven, qui suit assidûment le championnat français. "Grâce à de solides prestations face à l’OM (deux assists), à Monaco (un but) ou au PSG (un but), il a rapidement attiré l’attention. Il avait dynamité les offensives de son équipe."



(...)