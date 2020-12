Ce mercredi, Aloys Nong ne va pas rater l’opposition entre ses deux anciens employeurs. Le Camerounais n’a pas oublié son passage au stade des Éperons d’or. "Cela a marqué un tournant dans ma vie", précise-t-il. "À l’époque, j’étais titulaire au Brussels mais je ne marquais pas. Emilio Ferrera m’accordait néanmoins sa confiance mais je n’y arrivais pas car je me mettais trop de pression sur les épaules. Un jour de décembre 2004, le coach est venu me voir et m’a dit : ‘Aloys, je crois en toi mais tu ne vas plus jouer. Pars au Cameroun et en janvier tu seras prêté à Courtrai avec mon frère Manu.’"