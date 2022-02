Après une défaite à domicile, le 20 décembre 2021, face à OHL, Luka Elsner l’admet : "Notre réalité actuelle, c’est le maintien. " Deux mois plus tard, la situation n’a pas évolué. Elle s’est même empirée. À tel point que ne pas descendre est devenu le seul et unique objectif liégeois cette saison. "Le plus gros danger, c’est qu’il reste encore beaucoup de points à prendre et des matchs difficiles à disputer. Il faut être prêt à entendre ce discours et à entrer dans ce mode-là, parce que ce n’est pas du tout pareil que de jouer l’Europe ou le titre. Nous avons besoin de joueurs qui comprennent cet état de fait", a répété Elsner après la défaite à Ostende.