Absent du onze de base lors des deux derniers matchs, Noë Dussenne devrait réintégrer celui-ci à Ostende avec un objectif bien précis. "La victoire, ni plus ni moins. Les PO2, ce sera plus que compliqué, on ne va pas se leurrer. Il faut regarder dans notre assiette. On doit retrouver une certaine fierté en nous. Il faut être en mode guerrier et repartir de l’avant. Chaque match qui reste, nous devons l’aborder pied au plancher."

Vu qu’il n’a plus rien à gagner, même s’il peut encore perdre beaucoup, le Standard serait bien inspiré d’aborder la fin de championnat en étant relâché. "Le mieux, c’est de jouer libérés. De ne plus avoir peur des conséquences, de tenter des choses et de nous faire plaisir. Ne jouons plus avec la peur au ventre. On a besoin de points, de victoires. Être beaux, cela ne sert plus à rien, on l’a bien vu face à Malines…", poursuit Dussenne.

Lorsqu’on lui demande s’il ne craint pas une certaine démobilisation dans le groupe, Noë Dussenne est cash : "Celui qui ne se donne pas à fond, le coach le dégagera. On a fait une très mauvaise saison. Il faut en être conscients. Mais on peut encore terminer en boulets de canon et ce sera de bon augure pour la saison prochaine."

Avec six points d’avance sur la place de barragiste occupée par Seraing, le Standard serait bien inspiré de prendre des points. "La place de barragiste ? On n’y pense pas", conclut le défenseur central.