C’est en tant que capitaine (en l’absence de Zinho Vanheusden, suspendu pour les trois premiers matchs de championnat) que Samuel Bastien (23 ans) a débuté ce qui est déjà sa troisième saison en bord de Meuse. Buteur providentiel face au Cercle Bruges, le médian défensif a surtout tenté d’être à la hauteur de son nouveau statut sous Philippe Montanier puisque ce dernier l’a promu, au même titre que Gillet et Bodart, au rang de vice-capitaine.

"C’est une grande fierté d’être désigné vice-capitaine. J’étais obligé d’honorer cette chance car ce n’est pas donné à tout le monde. Je ne me prends pas la tête et je continue à travailler et à me donner à fond pour l’équipe."