Europe first. Le football européen est investi, de plus en plus, par des sociétés (ou fonds) d’investissement ou des hommes d’affaires américains.

Ce qui était un phénomène marginal au début des années 2000, quand la famille Glazer a racheté Manchester United (2005), est devenu monnaie courante.

Dans son rapport économique annuel de l’année 2021, l’UEFA précisait que trois clubs étaient passés sous pavillon américain : La Spezia et Genoa en Italie, ainsi que Lugano en Suisse...