Stop ou encore ? Les supporters aimeraient que la situation soit clarifiée le plus tôt possible.

Septembre 2019. Avant un choc wallon qui précédera un déplacement européen à Arsenal, Michel Preud’homme nous reçoit à l’Académie Robert Louis-Dreyfus pour nous accorder un entretien. Ambitions, projet, motivation, tout y passe. À ce moment-là, c’est un Michel Preud’homme concentré, voire débordé, que nous rencontrons. "Toute l’énergie que j’ai, je la mets dans ce projet. Je m’impose une discipline de vie pour pouvoir fonctionner car je ne fais jamais les choses à moitié."

Et pour cause, depuis le départ d’Emilio Ferrera, Michel Preud’homme a repris le lead au sein du staff même s’il laisse pas mal d’espace d’expression à son adjoint, Mbaye Leye, qu’il espère former comme il l’a fait avec Philippe Clément.