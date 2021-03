En à peine un mois et demi, le Brésilien a su se rendre indispensable.

Des mois, voire des années, que les Rouches le cherchaient, ce numéro 9, buteur, à la mentalité Standard.

Ils l’ont trouvé cet hiver en la personne de Joao Klauss. Un peu plus d’un mois et demi après sa première apparition (au Cercle Bruges), le Brésilien de 24 ans a conquis tout le monde en bord de Meuse, à commencer par les supporters. En 12 apparitions, l’attaquant a inscrit quatre buts et délivré cinq assists, étant ainsi impliqué dans 45 % des buts de son équipe depuis son arrivée.